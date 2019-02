Noto, "I Siciliani in America" è il tema dell'Infiorata 2019: evento presentato anche a New York

I Siciliani in America è il tema della 40esima edizione si svolgerà a Noto, dal 17 al 19 maggio, in via Nicolaci.

"Un vero atto di amore e di pura riconoscenza - lo ha definito il sindaco Corrado Bonfanti - vogliamo dedicare la nostra prestigiosa Infiorata alle tante comunità di Siciliani nel Mondo, permettendo loro di abbracciare l’amata Sicilia e di raccontarci le loro esperienze di vita, la storia di tanti successi e di innegabili sofferenze".

Tra gli eventi collaterali organizzati anche mostre, workshop e spettacoli tutti incentrati sul tema dei Siciliani che da immigrati sono diventati protagonisti di storie di successo.

A lavoro gli assessori al Turismo e alla Cultura, Giusi Solerte e Frankie Terranova, che hanno avviato una serie di contatti sia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sia con alcune comunità di Siciliani in America: l’evento, infatti, sarà presentato anche a New York a fine marzo.