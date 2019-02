Siracusa, domani l'Ortigia ospita il Savona

L'Ortigia Siracusa domani ospita alla "Paolo Caldarella" il Savola, terz'ultimo in classifica. All’andata finì 10 a 9 per l’Ortigia grazie alla rete di Sebi Di Luciano segnata a 23 secondi dalla fine.

I biancoverdi, reduci dalla vittoria di Firenze, hanno dovuto fare i conti con qualche acciacco di stagione.

“Sappiamo che quella di domani è una partita importante per il nostro campionato – ammette coach Stefano Piccardo alla vigilia della rifinitura – Andiamo incontro ad un ciclo impegnativo, con dieci partite in cinquanta giorni, tra campionato e coppe, e dovremo essere bravi a gestire forma e mentalità. I ragazzi stanno facendo bene e le due ultime vittorie lo dimostrano. Stanno reagendo alla grande e si stanno impegnando oltremodo per restare nella parte alta della classifica.”

Anche Circolo Canottieri Ortigia e Rari Nantes Savona saranno al fianco, domani, di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore ferito gravemente a Roma durante una sparatoria.