Rosolini, scuola e salvaguardia dell'ambiente: il Comune indice un concorso per ragazzi

Il Comune di Rosolini, in collaborazione con i dirigenti degli Istituti Comprensivi, ha indetto un concorso per tutti i ragazzi delle scuole secondarie a tema: “La scuola realizza segnaletiche per la salvaguardia dell’ambiente”.

L'obiettivo del concorso è: valorizzazione del territorio e salvaguardia dell’ambiente, conoscenza e documentazione delle discariche “invisibili” diffuse nel proprio territorio e della loro pericolosità e promozione di stili di vita sostenibili all’interno della propria comunità; educazione, cura e tutela ambientale.

“L'iniziativa si colloca a pieno titolo nell'impegno che l'Amministrazione comunale ha da tempo assunto per promuovere la tutela dell’ambiente" - afferma il sindaco Pippo Incatasciato.