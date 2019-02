Siracusa, qualità dell'aria: nessuna smobilitazione delle centraline

Nessuna smobilitazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria.

Lo assicura il Libero Consorzio: "Il suo funzionamento - si legge in una nota - costituisce uno dei principali servizi resi alla collettività, ed è a tutt’oggi garantito da questo Libero Consorzio Comunale, malgrado la grave condizione economica in cui versano le ex Province regionali. La centralina di viale Teracati è stata riposizionata presso il campo scuola “Pippo Di Natale”, così come previsto dal progetto di realizzazione della rete di monitoraggio regionale, curato da Arpa Sicilia e condiviso dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e dal Comune di Siracusa. In tale progetto sono incluse complessivamente 9 centraline di proprietà del Libero Consorzio Comunale che ne garantisce la gestione e manutenzione e di cui Arpa Sicilia assumerà nel prossimo futuro la totale competenza. La centralina di via Bixio - conclude la nota - non è stata dismessa, ma spostata al Pantheon così come previsto nell’ambito dello stesso progetto di razionalizzazione e realizzazione della rete regionale curato da Arpa Sicilia".