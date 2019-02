Noto, controlli su strada: arrestato un imprenditore, 17 denunce

Intensi i controlli su strada dei Carabinieri di Noto che hanno portato all'arresto di O.V., imprenditore, 37 anni, titolare di un autolavaggio presso il quale era installato un magnete di elevata potenza sul contatore al fine di eludere il regolare controllo della misurazione dell’erogazione dell’energia elettrica.

Denunciate, in stato di libertà di 17 persone, responsabili, a vario titolo, di furto aggravato di energia elettrica, guida senza patente e porto di oggetti atti ad offendere.

In tutto sono state controllate oltre 130 persone alla guida di circa 70 veicoli ed effettuate una ventina di perquisizioni personali e domiciliari.

Otto sanzioni notificate per violazioni al codice della strada.