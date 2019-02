Siracusa, trovato in possesso di uno smartphone rubato: denunciato

E' stato trovato in possesso di uno smartphone frutto di un furto. Per tale motivo, la Polizia di Stato di Siracusa ha denunciato M.C., 55 anni, residente a Siracusa, per il reato ricettazione.

L'uomo è stato sottoposto a perquisizione e sarebbe l'autore di un furto perpetrato lo scorso 27 novembre in uno studio artistico in via Dione.