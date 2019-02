Rosolini, distretto socio-sanitario 46: via dal 12 febbraio ai laboratori tematici

Il primo dei laboratori tematici promossi dal Distretto socio sanitario 46 si terrà a Rosolini, martedì 12 febbraio alle 10 nell’aula consiliare del Palazzo Comunale di via Roma 2.

Tra i temi trattati povertà ed inclusione sociale, disabilità e non autosufficienza e responsabilità familiari. Il giorno dopo toccherà ad Avola dove, alle 9,30 presso la “Sala Frateantonio” a Palazzo di Città in via Garibaldi, si parlerà di “Disabilità e non autosufficienza”. Giovedì 14 febbraio il terzo ed ultimo incontro si terrà a Pachino presso il centro polivalente interculturale “Polo sud” ex cinema Diana di via Giardina dove a partire dalle ore 16 si parlerà di “Responsabilità familiari”.