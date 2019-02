Stime Ue, grande incertezza su prospettive economiche dell'Italia

In Italia lo spread è calato a dicembre, dimostrando che sulla manovra "abbiamo preso la giusta decisione, immaginiamo cosa sarebbe successo se non l'avessimo fatto": afferma il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici presentando le previsioni economiche.

Moscovici poi in merito alla condivisibilità dell'ottimismo del governo italiano: "I fatti parlano. Non sembra che l'espansione keynesiana prevista si stia materializzando in modo forte, malgrado un miglioramento della situazione finanziaria e dello spread. E credo che su questo si dovrebbe riflettere", sottolinea Moscovici.

Nel 2019 il Pil italiano "scenderà a +0,2%, considerevolmente meno di quanto anticipato" nelle previsioni autunnali (+1,2%): lo scrive la Commissione Ue nelle nuove stime che vedono un'attività economica "anemica" nella prima metà dell'anno. La revisione, la più ampia in Ue, è dovuta a "un rallentamento peggiore del previsto nel 2018, incertezza di policy globale e domestica e a una prospettiva degli investimenti molto meno favorevole". La stima del Pil 2018 è 1%, nel 2020 0,8%, e l'Italia resta fanalino di coda in Ue.