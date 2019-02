Siracusa, carenza di sangue: appello a donare rivolto a tutti

Emergenza sangue a Siracusa. La carenza si è aggravata in questo periodo molto probabilmente a causa del picco influenzale che sta costringendo molti donatori a letto.

Da qui l'appello del direttore di Medicina trasfusionale dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, Dario Genovese, per invitare tutti i cittadini al dono e in particolar modo tutti i donatori.

"Sul nostro territorio - precisa Genovese - al momento persiste una importante carenza di sangue, in particolar modo del gruppo sanguino Zero RH Negativo".

A questo appello si unisce il presidente dell’Avis Comunale di Siracusa, Nello Moncada. “Vista l’urgenza di sangue si rende indispensabile l’attivazione dei donatori per evitare possibili blocchi di attività nei nostri ospedali oltre che un'azione concreta dia solidarietà. Inoltre - conclude Moncada - donare sangue fa bene anche agli stessi donatori, perché grazie ai controlli effettuati è possibile avere sempre sotto controllo anche la propria salute".