Siracusa, manifesti funebri abbandonati: sanzioni e diffide

E' lotta senza quartiere per chi sporca Siracusa e non ottempera alle disposizioni dell'amministrazione comunale.

Alcuni giorni fa l'intervento sulle ditte dei manifesti pubblicitari 6x3, ieri quello sui manifesti funebri, anche questi abbandonati in strada una volta sostituiti.

Su segnalazione del comandante della Polizia municipale, Miccoli, due pattuglie della polizia ambientale, coordinate dal comandate Romualdo Trionfante, sono intervenute in via Piace, angolo via Agatocle per rilevare la violazione delle disposizioni ed elevare le sanzioni del caso.

Per le ditte identificate convocazione lunedì al Comando per ricevere la diffida a ripristinare il decoro dei luoghi.