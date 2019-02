Lentini, Augusta e Avola-Noto, "Cardiologie aperte"

I reparti di Cardiologia e UTIC degli ospedali di Lentini, Augusta e Avola-Noto partecipano anche quest’anno all'iniziativa “Cardiologie aperte”, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore – HCF Onlus e dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (ANMCO) con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui rischi per la salute cardiovascolare e diffondere la cultura della prevenzione.

Dal 12 al 15 febbraio, dalle 9 alle 12, l’ambulatorio di Cardiologia dell’ospedale di Lentini sarà aperto alla cittadinanza per attività di consulenza e visite cardiologiche gratuite con elettrocardiogramma ed eventuale ecocardiogramma. Sono state previste dieci visite al giorno per le quali è possibile prenotarsi telefonando allo 095 909601 o recandosi in reparto.

L’ospedale di Avola punta sulla prevenzione cardiovascolare giovanile con visite ed esecuzione di elettrocardiogramma a bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni organizzate nelle giornate del 9 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e del 10 febbraio dalle 9 alle 13.

L’ospedale Muscatello di Augusta ha organizzato, in collaborazione con l’Unità operativa Educazione alla Salute, una serie di incontri per la divulgazione dei fattori di rischio cardiovascolari, dedicati alla terza età e agli studenti, condotti dal cardiologo Salvatore Russo. Appuntamento il 19 febbraio nel salone della Chiesa Cristo Re alle 17 e il 21 a partire dalle 16 all’Istituto Ruiz di Augusta.

Nel corso della manifestazione saranno distribuiti opuscoli informativi sui fattori di rischio e sui corretti stili di vita con attività di counseling e di educazione sanitaria.