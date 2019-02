Siracusa, il Prefetto Luigi Pizzi in visita in Questura

il nuovo Prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, oggi in visita in Questura, a Siracusa. A riceverlo è stato il Questore, Gabriella Ioppolo e i funzionari della Polizia di Stato di tutta la provincia.

Il Prefetto ha espresso parole di apprezzamento per l’operato della Polizia di Stato della provincia aretusea e si è soffermato soprattutto sulle tematiche dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Questore ha illustrato brevemente al rappresentante di Governo il lavoro svolto della Polizia di Stato in provincia, nell’ultimo periodo, sia sul versante della repressione che della prevenzione.