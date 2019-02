Sentenze pilotate, tra gli arrestati c'è anche il deputato regionale Giuseppe Gennuso

C'è anche il deputato regionale Pippo Gennuso tra i 4 raggiunti da ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Roma Daniela Caramico D'Auria, per i reati di corruzione in atti giudiziari commessi in seno al Consiglio di Stato e al Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia.

Ai domiciliari , oltre a Gennuso, il giudice del Consiglio di Stato Nicola Russo, già arrestato a marzo dello scorso anno con l'immobiliarista Stefano Ricucci, e l'ex presidente del Cga siciliano Raffaele de Lipsis.

L'indagine è quella relativa a presunte sentenze pilotate (almeno cinque) presso palazzo Spada.

Secondo l'accusa, De Lipsis avrebbe intascato una tangente per pilotare una delle sentenze che avevano come controparte clienti dell’avvocato Amara.

"La sentenza contestata per la quale procede la procura di Roma - scrive Repubblica - è quella del collegio presieduto da de Lipsis che, accogliendo il ricorso di Giuseppe Gennuso, annullò le elezioni regionali a Siracusa facendo poi rivotare e favorendo così l'elezione di Gennuso".

Salgono intanto a tre i giudici del Cga della Sicilia finiti agli arresti dopo le dichiarazioni di Amara e Calafiore.