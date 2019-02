Siracusa, auto sfonda la veranda esterna di un bar in viale Epipoli

Poteva finire in tragedia ma fortunatamente se la sono cavata tutti con una gran paura quando questa mattina, un'auto, una Citroen C 4, all'improvviso, ha sfondato la veranda esterna di un bar in viale Epipoli.

Grande paura per le tante persone che in quel momento erano sedute ai tavolini. Alla guida del mezzo un 35enne, che si sarebbe distratto, finendo per urtare un Fiorino in fila al semaforo. L'impatto ha fatto sbandare la Citroen che, per tre quarti, è penetrata nella veranda del bar, affollata in quel momento di gente che faceva colazione e che è riuscita a scansarsi in tempo.

Sul posto per i rilievi del caso necessari a ricostruire la dinamica la Polizia municipale.