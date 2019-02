Lentini, reati contro il patrimonio: scatta custodia cautelare per un 18enne

E' accusato di reati contro il patrimonio commessi in Lentini nel luglio 2018, quando all'epoca era minore. Per tale motivo i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nell’Istituto penale minorile di Catania nei confronti del 18enne P.N., lentinese, pregiudicato, nullafacente.

Il ragazzo, sottoposto alla misura cautelare in comunità a Caltanissetta, lo scorso 21 gennaio, si sarebbe arbitrariamente allontanato dalla struttura.