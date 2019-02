Siracusa, oltre 100 grammi di cocaina in moto e hashish in casa e nel garage: arrestato 43enne

Fermato per un controllo su strada dalla Polizia in via Santi Amato, viene trovato in possesso di droga e finisce in manette con l'accusa di detenzione a fini di spaccio.

E' accaduto ieri pomeriggio, nell'ambito di servizi antidroga. Nelle rete dei controlli è finito Marco Campisi, 43 anni, siracusano: l'uomo era alla guida di un ciclomotore MBK Ovetto 50. Il suo malcelato nervosismo ha indotto gli agenti ad effettuare una perquisizione che portato al rinvenimento di un involucro di cellophane contenente 105 grammi di cocaina. Durante la successiva perquisizione domiciliare sono stati sequestrati 65 grammi di hashish. Altri 25 grammi della stessa sostanza sono stati trovati all’interno di un garage di pertinenza di Campisi.

Per l'uomo è stato disposto il trasferimento in carcere.