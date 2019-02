Priolo, a fuoco auto: coinvolto un altro mezzo e danneggiato negozio

A fuoco nella notte, intorno alle 3.15, un'automobile modello Fiat Grande Punto, parcheggiata in Via Palestro, angolo Via Cesare Alba, di Priolo Gargallo. Le causa del rogo sono ancora da accertare. Il mezzo è di proprietà di una donna 30enne.

L'incendio ha coinvolto anche un'altra autovettura parcheggiata, e ha danneggiato la vetrata di un esercizio commerciale.

Sul posto i Vigili del fuoco per domare le fiamme. Indaga la Polizia di Stato