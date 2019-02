Siracusa, Forza Italia si riorganizza in vista dei congressi

Forza Italia si riorganizza in vista della stagione dei Congressi.

Il Commissario provinciale, Bruno Alicata, ha pertanto provveduto ad assegnare incarichi di responsabili politici in diversi Comuni: a Siracusa, Gianmarco Vaccarisi; ad Augusta, Paolino Amato; a Noto, Francesco Caristia; a Pachino, Alessandro Runza; a Lentini, Davide Battiato; a Palazzolo Acreide Salvatore Cappellani. Inoltre, Nicoletta Piazzese è stata designata vice commissario provinciale, e Fabio Cancemi responsabile per la zona Sud della provincia. A breve saranno nominati il responsabile del partito per la zona Nord, e nei restanti Comuni.