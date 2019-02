Siracusa, nuova convenzione sulla telefonia mobile: Telecom il gestore

Confermato il gestore telefonico Telecom per il Comune di Siracusa, nell'ambio della nuova convenzione Consip, appena stipulata.

Questo porterà per l'Ente un risparmio di oltre il 60% per i prossimi 30 mesi.

Con la stipula della nuova convenzione di fatto si chiudono tutte le pendenze passate tra l'Ente e la società.