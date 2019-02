Noto, istituito il settore Tutela degli animali e Tutela dell’ambiente

Il Comune di Noto ha istituito il Settore Tutela degli animali e Tutela dell’ambiente.

Il responsabile del nuovo Settore è stato individuato nell’architetto Giovanni Fugà mentre il sostituto responsabile è stato individuato nel geometra Massimo Iuvara, entrambi dipendenti comunali.

"Una scelta fortemente voluta dal sottoscritto e condivisa con la mia squadra di Governo - spiega il sindaco Corrado Bonfanti - per coordinare regolamenti e azioni a tutela della sicurezza e della salute pubblica, e per difendere l’integrità del territorio. Per quanto riguarda la prevenzione del randagismo è necessaria un’azione organica ed anche ben organizzata, a partire dalla realizzazione dell’ambulatorio sanitario di contrada Volpiglia che migliorerà, e di tanto, i rapporti operativi nel territorio con il servizio veterinario dell’Asp di Siracusa, indispensabili per raggiungere risultati soddisfacenti. Tutte azioni, così come la recente adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, che ritengo cardini per il corretto sviluppo sostenibile della città e del suo vasto territorio".