Lentini, inaugurato l'Ecoparcogioco Comunale

E' stato inaugurato, nei giorni scorsi, l'Ecoparcogioco Comunale di Lentini.

"Abbiamo strappato al degrado un’area importante della nostra Città, un’area tra 2 scuole dove regnavano caos, disordine e cassonetti di rifiuti. - spiega il sindaco Saverio Bosco, che non ha nascosto soddisfazione per il progetto realizzato.

L’Ecoparcogiochi è stato realizzato con il contributo dei privati che hanno sostenuto le spese per l’acquisto del materiale e delle opere necessarie per il recupero dell’intera area.