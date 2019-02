Siracusa, convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Avis

E' stata convocata per domenica 10 febbraio, alle 8 in prima convocazione e alle 9.15 in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Avis Comunale di Siracusa, nella sala convegni “Corrado Ventaglio” di Via Augusto Von Platen, 40.

L’ordine del giorno della 47esima Assemblea ordinaria della sezione Avis di Siracusa, stabilito dal Direttivo, presieduto dal Presidente Nello Moncada, prevede tra i punti all’ordine del giorno l’esposizione, il dibattito e l’approvazione della relazione morale del Presidente, del bilancio consuntivo 2018 e del preventivo 2019, la relazione del collegio dei revisori dei conti, l’esposizione della relazione del Direttore Sanitario Associativo e infine l’elezione dei delegati alle assemblee superiori.

“L’assemblea associativa annuale – spiega il Presidente Nello Moncada - vuole essere un momento di riflessione e di confronto con i soci per tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso e per avere un momento di aperto dialogo con tutti loro”.