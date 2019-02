Siracusa, corsi di erboristeria e storia alla biblioteca comunale Santa Lucia

Apre le porte a una serie di iniziative la biblioteca comunale Santa Lucia, di via Isonzo 78.

Nei prossimi giorni via ad un Laboratorio di storia e arte e un Corso di erboristeria e fitoterapia, che si aggiungono ad altre attività tra cui un seguitissimo Doposcuola solidale curato dall'associazione “Astrea in memoria di Stefano Biondo”. Il Laboratorio di arte storia inizierà lunedì prossimo (11 febbraio) alle 9. Le lezioni saranno tenute da Cinzia Mazzone e verteranno sulla simbologia nell'arte e sul significato che i simboli rivestono nelle opere.

Da giorni giorno 19 alle 9,30 cominceranno le lezioni di Erboristeria e Fitoterapia, curate da Giuseppe Piccione. Si tratta di un corso di primo livello che si terrà tutti i martedì per due ore. La altre attività organizzate dalla biblioteca Santa Lucia sono: un corso di burraco, che si tiene tutti i lunedì dalle 15 con il maestro Calogero Russo; un corso di uncinetto, nelle giornate di lunedì dalle 9 sotto la guida di Maria Teresa Figura, che parte da un livello base fino ad arrivare alla realizzazione di oggetti complessi.

Infine, molto seguito da bambini del quartiere è il Doposcuola solidale. Per soddisfare le richieste sempre più numerose, la responsabile della biblioteca, Luciana Pannuzzo, ha deciso di aumentare il numero delle ore e dei giorni, motivo per cui si cercano volontari che vogliano dare il loro aiuto.

Per informazioni e iscrizione ai corsi, la biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalla 15 alle 17. Si può telefonare allo 0931.22334.