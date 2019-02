Noto, furto di energia elettrica: arrestato titolare di un panificio

Avrebbe allacciato il contatore del suo panificio alla rete pubblica. Per tale motivo i carabinieri hanno arrestato, un flagranza di reato, V. S., 44 enne di Noto.

Ripristinato lo stato dei luoghi l’uomo è stato condotto in caserma, dichiarato in arresto e successivamente, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, rimesso in libertà.