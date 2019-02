Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, arrestato avolese

E' stato arrestato, Sebastiano Costa, 48enne, dai Carabinieri di Avola, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Enna. L'uomo deve espiare una pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione perchè ritenuto colpevole, in concorso con altre persone, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reato commesso ad Enna nel luglio del 2009.

L’arrestato è stato tradotto al Cavadonna