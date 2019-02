Siracusa, Forza Italia denuncia: "Al Villaggio Miano strade che diventano fiumi"

Strade che diventano fiumi, auto impantanate, cittadini bloccati nelle abitazioni. Così si presenta la città di Siracusa durante una forte tempesta d'acqua, come quella di ieri.

"Il problema degli allagamenti non è causato dalle piogge. - spiegano i consiglieri comunali di Forza Italia - La causa degli allagamenti è una rete idrica non idonea".

"Bisogna agire in fretta. - continuano - A dicembre scorso infatti, in fase di approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Siracusa per il triennio 2018-2020, il Gruppo consiliare Forza Italia per Siracusa, tramite un emendamento votato dal Consiglio, ha proposto una soluzione che porta alla realizzazione del progetto di mitigazione del rischio idrogeologico e del progetto preliminare del collegamento a mare del canale di gronda di villaggio Miano.

Ci auguriamo adesso che l’amministrazione attiva avvii al più presto i lavori" - concludono.