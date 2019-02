Cdm nomina Savona presidente Consob. Il Pd attacca: 'Incompatibile'

Paolo Savona è il nuovo presidente della Consob. Lo ha nominato il Consiglio dei ministri, che è durato poco più di un quarto d'ora. Al premier Conte l'interim del ministero per gli Affari europei. Non ci sarà alcun rimpasto.

"Il ministro Savona non può fare il presidente della Consob, il governo non può ignorare le leggi. Le ragioni di incompatibilità di Savona sono diverse". Lo afferma Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama. "Il ministro - sottolinea - ha lavorato fino a maggio 2018 per il fondo Euklid, quindi per un soggetto vigilato da Consob, in più risulta in conflitto con le leggi Madia e Frattini. Se il Cdm approvasse la nomina, pur in presenza di tali incompatibilità, ci troveremmo di fronte ad una situazione gravissima e senza precedenti".

"Sul caso Savona - perché di caso si tratta - ho l'impressione che delle due l'una: se non vale la Madia, vale la Frattini, e viceversa. L'incompatibilità resta evidente, gli azzeccagarbugli sono avvertiti". Lo scrive in un tweet il deputato Pd Filippo Sensi che, in un successivo tweet, osserva: "Ricordo, inoltre, che la 281/1985 (la legge che istituisce la Consob) definisce la "piena autonomia" della Commissione e tra i criteri per la scelta dei suoi componenti esplicita quello della "indipendenza". Come la mettiamo con le veline sull'accordo "politico" su Savona?". E poco dopo l'esponente Dem "cinguetta": "Mi chiedo poi: il ministro Savona - che si dimise lo scorso maggio da direttore di Euklid Ltd e presidente del Fondo di investimento omonimo lussemburghese - è ancora azionista di Euklid? E in che percentuale? E, nel caso, questo sarebbe compatibile con suo incarico Consob?".

Rosato (Pd), per gli amici Lega e M5S pronti a tutto - "Era stato presentato come la carta vincente di questo governo. Pensate, doveva fare il ministro dell'Economia. Invece 7 mesi di nulla.‪ Ora Paolo Savona potrebbe essere premiato con la presidenza Consob. Ruolo di garanzia, tecnico, che Salvini e Di Maio vogliono al proprio servizio. Per la legge, Savona non potrebbe avere l'incarico. Per ragioni d'età, perché è membro di un governo e perché fino a qualche mese fa ha lavorato per uno dei fondi finanziari vigilati dalla Consob (il fondo Euklid). Ma in questi mesi avete visto che Lega e M5S, per gli amici, sono pronti a tutto...". Lo ha scritto su Facebook il Vice Presidente della Camera, Ettore Rosato.

"Nessuna telefonata Conte-Salvini, nessun incontro, nessuna preoccupazione", nessun "Salvini furioso". La ricostruzione pubblicata oggi dal Corriere della Sera "è surreale e completamente inventata". Lo rende noto la Lega, spiegando che "i rapporti con il presidente del Consiglio sono cordiali e si lavora per la soluzione dei dossier sul tavolo del governo".