Siracusa, il vento abbatte alberi: chiusa via Pantanelli

Il maltempo continua a mettere in ginocchio la città di Siracusa. Forti venti hanno abbattuto diversi alberi sulla sede stradale della via Pantanelli (ex CocaCola), per questo motivo il transito è momentaneamente interdetto. A cessata emergenza e ripristino delle condizioni di sicurezza il tratto stradale sarà riaperto al pubblico transito.

A diffondere la notizia la Protezione civile, che ha diramato l'allerta meteo arancione fino alle 24 di oggi 5 febbraio