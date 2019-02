Nuovo ospedale Siracusa, Zito: "Dubbi sull'area, sopralluogo della Regione"

Fa discutere ancora l'area scelta per il nuovo ospedale di Siracusa. A tal proposito, il deputato regionale Stefano Zito (M5s), ieri, ha scritto al presidente della Commissione Salute dell’Ars chiedere seduta urgente, possibilmente propria a Siracusa, i modo da poter effettuare un sopralluogo sul posto. "Vanno valutate con attenzione alcune criticità" - spiega Zito.

Nella medesima occasione bisognerà parlare anche "di impostare il progetto del nuovo ospedale di Siracusa come un Dea di II livello" - aggiunge il deputato pentastellato.

“Sulla base della documentazione in mio possesso, ritengo utile questo momento di confronto prima della scelta finale. Non possiamo rinviare in eterno la costruzione dell’ospedale di Siracusa, occorre però chiarire se l’area individuata sia idonea e vantaggiosa anche in prospettiva di uno sviluppo futuro che il nosocomio deve avere" - ha concluso Zito.