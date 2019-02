Siracusa Risorse, proclamato lo stato di agitazione

Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori di Siracusa Risorse. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno deciso per la sospensione del lavoro supplementare e straordinario. I lavoratori non garantiranno neanche la sostituzione del personale assente.

La protesta è dovuta alla mancata erogazione degli stipendi di dicembre, gennaio e della tredicesima, ma anche per l'assenza di prospettive.

La comunicazione è stata inviata al commissario del Libero Consorzio, all'amministratore della società e al presidente della Regione,