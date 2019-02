Siracusa, aggressione al Pronto soccorso: Cisl "Posto di polizia h24"

"Il posto di polizia dell'ospedale Umberto I° di Siracusa deve essere riaperto h24.”

La richiesta viene reiterata dal segretario generale della Ust Cisl Paolo Sanzaro, del Siulp Tommaso Bellavia, della FP Daniele Passanisi e della Cisl Medici Vincenzo Romano dopo l’ultima aggressione che ieri ha coinvolto due medici del pronto soccorso che hanno riportato settimane di prognosi.

“Il posto di polizia, come da contratto, - sottolineano i quattro segretari – dovrebbe restare aperto dalle 7 alle 19. Purtroppo, come spesso capita, il poliziotto di servizio viene destinato ad altre mansioni ed è costretto a chiudere anzitempo l’ufficio che si trova davanti all’ingresso del pronto soccorso. Così è accaduto ieri – aggiungono ancora – Abbiamo più volte richiesto il ripristino del servizio che, in un luogo di pronto intervento e di naturale tensione, rappresenta un ovvio deterrente per qualsiasi azione violenta nei confronti del personale. Il posto di polizia deve essere una necessaria priorità a salvaguardia dei medici, degli infermieri e degli stessi cittadini che, a qualsiasi ora del giorno, sono purtroppo costretti alle cure del personale ospedaliero.”