Siracusa, il decalogo dell'Ordine dei medici per la realizzazione del nuovo ospedale

L'Ordine dei Medici di Siracusa detta i 10 principi irrinunciabili su cui fondare la realizzazione del nuovo ospedale. Un decalogo che, pur non entrando nel merito della scelta dell’area (che rimane in capo al Consiglio comunale), che costituisce un contributo tecnico-scientifico al dibattito al dibattito in corso e che ricorda i principi fondamentali su cui, secondo i medici siracusani, devono essere basare tutte le scelte sul futuro nosocomio.

Nel decalogo compaiono, pertanto, “Modularità”, “Flessibilità” e predisposizione per i futuri sviluppi; priorità della idea progettuale rispetto al condizionamento territoriale; adozione delle Linee Guida per l’Edilizia Ospedaliera del CNETO; adozione degli indirizzi Agenas in tema di Edilizia Ospedaliera; adozione del “Modello dell’Ospedale a Cure Integrate centrato sul Paziente”; caratteristiche architettoniche funzionali al Modello come lo sviluppo orizzontale; previsione delle Aree minime di Supporto come l'elisoccorso, la centrale tecnologica con riserva idrica e i parcheggi dedicati; superficie complessiva compresa tra i 150.000 e i 180.000 metri quadrati; accessibilità viaria provinciale, con particolare riferimento ai tempi di percorrenza e al rispetto della cosiddetta “golden houer”, vale a dire il tempo massimo entro cui il paziente critico deve raggiungere l’ospedale per evitare la morte; caratteristiche orografiche, geomorfologiche ed economicità dell’area da individuare.