Siracusa, spaccio di cocaina e marijuana in Piazza San Metodio: arrestato 20enne

E' stato arrestato in flagranza di reato, Concetto Antonino Mericio, siracusano 20enne, disoccupato, con precedenti, sorpreso mentre cedeva dosi di sostanze stupefacenti a un assuntore locale in piazza San Metodio.

I Carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione personale. Nelle vicinanze, all’interno di una cassetta postale, sono stati trovati 23 involucri preconfezionati singolarmente contenenti cocaina, 6 dosi di marijuana, preconfezionate, ed una somma in contanti pari a 156 euro, in banconote di piccolo taglio, verosimilmente frutto dello spaccio.

Il ragazzo è stato tradotto ai domiciliari