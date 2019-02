Ex Provincia, Gennuso invita a Siracusa il ministro Salvini

Appello del deputato regionale Pippo Gennuso al ministro dell'Interno Matteo Salvini per "salvare" la situazione dell'ex Provincia di Siracusa.

“Non è accettabile che i lavoratori dell’ex Provincia regionale di Siracusa salgano sulle impalcature per chiedere il sacrosanto diritto agli stipendi. Il vicepremier e Ministro Matteo Salvini venga a Siracusa e rassicuri con garanzie reali i dipendenti del Libero Consorzio, ridotti alla fame” - scrive Gennuso sulla sua pagina Facebook - “L’ex Provincia regionale di Siracusa ha dichiarato il dissesto e non può bastare che a capo dell’Ente sia arrivato il commissario. Servono risposte tangibili, perché centinaia di famiglie sono sul lastrico, ai livelli che non sanno più cosa dare da mangiare i propri figli. Salvini faccia una visita lampo a Siracusa parli con i quasi mille lavoratori, compresi quelli della partecipata per rendersi conto che la misura è oramai colma".