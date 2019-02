Noto, furto in abitazione: denunciata una ragazza di 26 anni

E' stata sorpresa, dal proprietario, all'interno di una casa rurale in contrada Fiumara a Noto. Per il reato di furto aggravato in abitazione, la Polizia di Stato ha denunciato G.M., 26 anni, di Noto e già conosciuta alle forze di polizia.

Il proprietario dell'immobile, durante la fuga della ragazza, è riuscito a segnare il numero di targa e a comunicarlo agli Agenti di Polizia che hanno rintracciato l’auto e, a seguito di perquisizione, rinvenivano due manicotti idraulici che la vittima del furto riconosceva come suoi.