Pachino, patentini fitosanitari: oggi prima giornata del corso di formazione

Comincia oggi all’ex palmento Di Rudinì a Marzamemi il primo corso di formazione de 2019 per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari nell’ambito del comparto ortofrutticolo.

Quattro le giornate previste per i corsi: le prime due si svolgeranno oggi, martedì 5 febbraio dalle 8,30 alle 13,30, e domani mercoledì 6 febbraio dalle 15 alle 20. Le altre due sono slittate rispetto al programma iniziale: non saranno il 7 e l’8 febbraio ma mercoledì 19 febbraio dalle 16,30 alle 21 e giovedì 20 febbraio, dalle 8,30 alle 13,30.