Rosolini, commissione speciale sanità di Noto: "Trigona penalizzato"

La riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana penalizza sempre più la zona sud ed in particolare l’Ospedale “G. Trigona” di Noto e non rispecchia per nulla le reali esigenze dell’utenza. Questo quanto sostiene la commissione speciale costituita dal Comune di Noto: "Al nosocomio - ha fatto rilevare uno studio - mancano 119 posti di degenza. Questo comporta ilserio rischio di farlo scomparire con gravi ripercussioni anche sul nosocomio di Avola che da solo non potrà sostenere l’utenza della zona Sud provocando in questo modo una mobilitazione della popolazione verso altre zone del siracusano e del ragusano".

Da qui è emersa la necessità di avviare un'azione robusta tra le Amministrazioni Comunali e i Consigli Comunali dei Comuni della zona sud "con l’obiettivo di tutelare e migliorare notevolmente la qualità della salute dei cittadini del territorio".