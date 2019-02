Ultimo giorno del viaggio del Papa degli Emirati Arabi Uniti

Il Pontefice conclude oggi la sua visita di 3 giorni negli Emirati Arabi Uniti. La giornata sarà dedicata alla numerosa comunità cattolica locale.I cattolici sono circa 900.000, il 10% della popolazione complessiva. Si tratta per lo più di lavoratori immigrati da Paesi come India e Filippine. Francesco ha visitato la cattedrale di San Giuseppe,poi si è trasferito alla Zayest Sports City di Abu Dhabi, il più grande stadio del Paese, per celebrare la messa. Alle 10 ora italiana il volo per Roma-Ciampino.