Siracusa, ex Provincia: dipendenti in sciopero e occupazione a oltranza della sede di via Roma

Riparte la mobilitazione dei dipendenti dell'ex Provincia regionale di Siracusa, esasperati dalla situazione di grande incertezza in cui versa l'ente. La rabbia, tenuta a bada da troppo tempo, è ormai esplosa.

Da oggi tutti i plessi saranno chiusi con l'occupazione della sede centrale di via Roma. Qui i lavoratori effettueranno un presidio permanente con turni nell'arco delle 24 ore.

Le risorse continuano a mancare e i dipendenti devono fare i conti con la mancanza degli stipendi. Allo stato attuale mancano all'appello gli stipendi di dicembre, gennaio e della tredicesima. Ma soprattutto mancano prospettive e spiragli per il futuro a breve termine.

La protesta è stata programmata per andare avanti ad oltranza fino a quando non sarà disposto il trasferimento dei fondi necessari.

Dopo il 10 febbraio, quando la Finanziaria regionale approderà in aula è in programma anche la riproposizione di un presidio a Palermo.

Quella della ex Provincia di Siracusa è una crisi che si trascina da anni. culminata a maggio scorso con la dichiarazione di default e che in precedenza aveva visto già una protesta vibrata dei circa 500 lavoratori con presidi e occupazione durata diversi giorni.