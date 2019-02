Siracusa, Cetty Vinci: "Il bilancio di previsione 2018 assente nell'albo pretorio"

Un’interrogazione per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora effettuata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune, obbligatoria per legge, del Bilancio di previsione del 2018, è stata presentata dalla consigliera comunale di Progetto Siracusa Cetty Vinci.

“Non solo il bilancio è stato approvato con un ritardo abnorme – scrive la Vinci – ma a febbraio dell’anno successivo i siracusani non ne conoscono ancora il contenuto e ciò in violazione non solo delle norme di legge ma soprattutto di quei principi di trasparenza che sono di fondamentale importanza quando si tratta dell’utilizzo del denaro pubblico. Non sappiamo quindi neanche se abbiano trovato applicazione concreta gli emendamenti approvati dal consiglio comunale. Peraltro - conclude - non è stato ancora portato in consiglio neppure il rendiconto del 2017 e siamo già nel 2019!”