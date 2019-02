La squadra del Siracusa dona il sangue all'Avis, sconti allo stadio per i donatori

La sezione provinciale dell'Avis e il Siracusa calcio in sinergia per la sensibilizzare tutti alla donazione del sangue.

Nei prossimi giorni, infatti, atleti e staff del Siracusa si recheranno presso il centro trasfusionale di Siracusa per donare. E in occasione della gara interna con la Reggina per tutti i possessori del tesserino "donatori" sarà effettuato uno sconto del biglietto in gradinata.