Pachino, celebrato il Galà dello sport

Si è celebrato sabato sera al palmento Di Rudinì a Marzamemi, il tradizionale appuntamento del Galà dello sport, organizzato dalla Consulta comunale dello sport di Pachino, coordinata da Graziano Quartarone e Giuseppe Acquavia. La manifestazione, realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale, è nata per premiare gli atleti e le società sportive cittadine che si sono contraddistinti durante le attività agonistiche dello scorso anno.

Sono stati premiati: Amp modellismo Pachino, Sebastiano Ferrara: primo posto regionale Amsci motore a scoppio, primo posto regionale Csen motore a scoppio, primo posto italiano categoria libera motore a scoppio, primo Sp challenge. Gli atleti di Fly Away Dancing Doriana Mallia, Stefania Mallia, Claudia Marcenò, Gaia Dimartino, Dennis Garofalo, Giulia D’Amico, Giorgia Abbate, Angela Giannone, Vera Dugo, campioni regionali 2018 under 15 latin show, terzo posto campionato regionale 2018 under 15 synchro freestyle, terzo posto campionato regionale 2018 under 15 hip hop. Per il circolo Tennis Pachino è stato premiato Paolo Rotta, per le vittorie nel singolare Matchball Modica, Country Club 2.0 Siracusa Asd Cuore Bianco Cassibile, doppio Al Tc Quadro Siracusa e Cuore Bianco Cassibile. La 100% Latino ha visto protagonisti Suamy Arangio e Gaetano Sessa, campioni italiani 2018 per la categoria 12-15 b1 combinata caraibica a Rimini, Giulia Palmieri e Sebastiano Garofalo campioni regionale combinata caraibica 12/15 b2 e quarto posto campionati italiani combinata caraibica 12/15 b2 Rimini 2018, gruppo danza I Minnios, vincitori del salsa open gara internazionale Roma 2018, vincitori alla gara di tipo A Roma caribbean dance 2018, campioni regionale nella disciplina caribbean show dance under 15 classe A Catania 2018, Giulia Cannarella e Luciano Ruscica primo posto gara tipo A caribbean dance Roma e secondo posto campionato regionale 2018 combinata caraibica 12/15 b1. Alessio Salanitro della Mtb Pachino, per il secondo posto al campionato regionale Xc mountain bike. Nadia Sessa, Simone Barrotta e Matteo Piccione, atleti della Artistica Pachino, campioni regionali di danza artistica. In rappresentanza della Pugilistica Busà sono saliti sul palco Fabrizio Luciano, campione regionale categoria Youth + 91, e medaglia d’argento al campionato italiano; Angelo Bruno Conti medaglia d’oro al torneo Italia “Alberto Mura” nella categoria junior 54 kg, campione regionale nei preliminari del campionato e medaglia d’argento al campionato italiano; Salvatore Brancato e Gabriele Scala, categoria canguri 9/11 la medaglia di bronzo alle olimpiadi per bambini fino a 13 anni. Della storica Volley Pachino sono stati premiati Davide Quartarone e Salvatore Nicastro, mentre per la polisportiva Eracle Alessio Tuzza, campione regionale Esordienti 55 Kg, Simone Divelli, Esordienti 50 kg primo classificato trofeo regionale Coni e secondo classificato con la rappresentativa siciliana al trofeo nazionale coni e Giuseppe Consales, campione regionale Fijkam. Il runner del team Kapuhala Pachino premiato è Alex Vizzini, miglior piazzamento europeo alle olimpiadi nel 2017, campione italiano con 5 titoli in tre specialità. Il portiere del Pachino calcio Giuseppe Infanti è stato insignito di un riconoscimento, mentre per i piccoli calciatori di Flair play Uliveto sono stati premiati i “Primi calci”, vincitori del torneo Befana cup a Siracusa, gli Esordienti 2006/2007, vincitori del torneo carnevale avolese e torneo Fair play Dei due mari, e Pulcini misti 2008/2009, vincitori torneo Sportland cup Augusta e torneo Ipparino Comiso. Premi anche per Sentimento danza, Sportinello, Vela Sport, Associazione Zero90 e Salvatore Venice, primo nella categoria Esordienti e nella H/P al Concorso nazionale 2018 Wabba international italia gp planet Città di Latiano.