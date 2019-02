In casa aveva droga e munizioni, arrestato 22enne nel Ragusano

Un giovane di 22 anni, già sottoposto a sorveglianza speciale, è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, nonché per il possesso di munizioni d’arma da fuoco. I militari hanno proceduto alla perquisizione della casa del giovane, a Comiso, servendosi dell’unità cinofila di Nicolosi (Ct). Nell’abitazione del ragazzo, il cane ha fiutato sin da subito la presenza di droga conducendo i carabinieri a rinvenire lo stupefacente nascosto sul tetto dell’edificio, nascosto sotto le tegole. Qui, in otto involucri in cellophane ben sigillati, c’erano 810 grammi di marijuana e 27 munizioni calibro 7,65. Dopo aver sequestrato la droga, che sarà inviata ai laboratori d’analisi, i militari hanno dichiarato il giovane in arresto.