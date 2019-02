Siracusa Risorse, monta il malumore dei dipendenti: assemblea con i sindacati

Monta il malumore dei dipendenti di Siracusa Risorse, la società partecipata della ex Provincia regionale di Siracusa che, ad oggi, non hanno ancora ricevuto gli stipendi di dicembre, gennaio e della tredicesima.

Il problema, però, non è solo questo: forti dubbi, ormai da tempo, riguardano la funzionalità e il futuro stesso della partecipata e del Libero Consorzio.

Questa mattina assemblea dei lavoratori con i sindacati: "Chiediamo - ci riferisce Alessandro Vasquez, segretario provinciale della Filcams Cgil - il commissario del Libero Consorzio sblocchi i due dodicesimi derivanti dall'esercizio provvisorio e dalla liberazione delle somme dovute alle accise. Dalla Regione, intanto - continua - trapela l'intenzione di affrontare il problema solo dopo lo stanziamento previsto in finanziaria. Inoltre - conclude - avendo chiuso in negativo il 2018, le prime risorse serviranno a ripianare il debito".

Non si escludono azioni di lotta nei prossimi giorni.