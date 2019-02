Pachino, in arrivo il nuovo impianto fognario per Marzamemi

Sì al finanziamento di 860mila euro per la realizzazione della nuova rete fognaria a Marzamemi, frazione di Pachino.

Il progetto comprende quattro distinte progettazioni che hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei servizi essenziali per migliorare la qualità della vita della popolazione residente, con particolare riferimento per la popolazione rurale, e le condizioni per lo sviluppo delle attività delle imprese attraverso una serie di interventi su piccola scala, ovvero: la realizzazione e completamento della rete fognaria di Marzamemi; la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’alimentazione a zero emissioni del depuratore comunale; il recupero dell’edicola di San Giuseppe quale manufatto avente caratteristiche architettoniche storiche riconosciute dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali di Siracusa; la sostituzione caldaie e impianto solare termico in alcuni edifici pubblici.

"Tutto ciò – ha dichiarato il sindaco Roberto Bruno – è frutto del delicato lavoro di programmazione di interventi svolto internamente agli uffici. Si tratta di un risultato importante di cui, sin da ora, rivendichiamo il merito e che ci consentirà di fare significativi passi avanti a tutela del territorio e a della collettività"