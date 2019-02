Canicattini Bagni, pulizia e igiene dell’area del mercato settimanale: la stretta del Comune

Stretta del Comune di Canicattini Bagni per la pulizia, decoro e igiene dell’area pubblica adibita al mercatino settimanale del venerdì in via Grimaldi, via Dell’Orto, via Mentana e via San Nicola. Regolamentato, dal sindaco Miceli, l’orario di svolgimento del mercatino, dalle ore 07:00 alle ore 12:00, per consentire la raccolta rifiuti dalle 13.

Gli operatori commerciali dovranno munirsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata, che dovranno essere posti davanti allo spazio assegnato, in modo che gli operatori ecologici possano ritirarli, e dovranno avere scritto su una superficie il nome del titolare dell’esercizio ed il numero dell’autorizzazione comunale.

Ciascun operatore è obbligato, altresì, a smaltire a propria cura e spese, eventuali altri rifiuti speciali o pericolosi in maniera diversa e secondo le disposizioni di legge.

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da € 103,29 ad €. 516,46 con pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di €. 172,16 ed al ripristino immediato dello stato dei luoghi, salvo che il fatto non preveda altra sanzione più grave.

In caso di recidività, si procederà a sospendere per un turno 'attività di commercio. In caso di persistenza, invece, verrà revocata l’autorizzazione.

A fare i dovuti controlli la Polizia Municipale