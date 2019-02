Carlentini, aggredisce la compagna: notificato allontanamento

Ha aggredito la compagna al culmine di una lite tra le mura domestiche, nata da motivi futili. Sarebbe stato sotto effetto di sostanze alcoliche l'uomo che verbalmente e fisicamente, avrebbe aggredito al convivente in un appartamento in centro a Carlentini.

Sul posto a sedare l'uomo, già pregiudicato, i Carabinieri. La donna è stata trasportata all'Ospedale di Lentini e ha riportato ferite guaribili in 10 giorni.

Questo non sarebbe il primo caso di violenza fisica e verbale.

All'uomo è stato notificato l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.