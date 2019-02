Floridia, sorpreso mentre spacciava cocaina in strada: trovato in possesso di oltre 25 dosi. Arrestato

Si è fermato in strada, ha chiacchierato per pochissimi istanti con un uomo, e si è allontano immediatamente. Da qui è scattato il controllo dei Carabinieri di Floridia, i quali lo hanno sottoposto a perquisizione personale e lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata.

Immediate le indagini che hanno portato ad identificare il presunto spacciatore che in strada avrebbe venduto la droga ad un assuntore locale. Si tratta di Massimo Privitera, 46 anni, muratore floridiano pregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti.

A casa del muratore, i militari hanno rinvenuto ulteriori 25 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 8 grammi, un bilancino di precisione, un coltello da cucina con lama intrisa di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e una somma in denaro di 180 euro, in banconote di piccolo taglio, probabile frutto dello spaccio. Stupefacente e denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre il 46enne floridiano è stato dichiarato in stato di arresto e condotto agli arresti domiciliari.