Siracusa, Vinciullo: "Il viadotto di Targia non può essere realizzato"

Fermi gli interventi sul viadotto Targia, finanziati con i fondi del Patto per il Sud, per la somma di 5.735.000,00 euro, a causa del bypass nato dove era prevista la realizzazione delle fondazioni delle pile del viadotto. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale, il quale accusa l'Amministrazione comunale di aver realizzato il bypass.

"Di conseguenza, ha proseguito Vinciullo, per non perdere il finanziamento, bisogna subito individuare un nuovo progetto, simile per destinazione d’uso, già presentato alla Regione, in modo da spostare su questo nuovo progetto il finanziamento."