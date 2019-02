Siracusa, la Consulta Civica ha raccolto i 47 curricula da consegnare a Noi Albergatori

Sono stati raccolti e sono pronti per essere consegnati all'Associazione Noi Albergatori i 47 curricula di disoccupati siracusani.

A dirlo è il presidente della Consulta civica di Siracusa, Damiano De Simone, in risposta alla proposta dell'associazione che metteva a disposizione vitto, alloggio e lavoro stagionale per i 47 migranti a bordo della Sea Watch.

"Tra di loro - aggiunge De Simone - ci sono anche un giovane nigeriano e un senegalese entrambi con regolare permesso di soggiorno, titolari tutti dei medesimi diritti umani e comunitari. Nei prossimi giorni - dice ancora De Simone rivolgendosi al presidente dell'Associazione, Rosano - gradirei incontrarla pubblicamente, insieme alla “carovana dei naufraghi siracusani” che mi accompagna, perché si proceda ad un costruttivo e produttivo confronto con lo scopo di consumare la maxi consegna a mano dei curricula, cui sono certo seguirà la formazione e conseguente regolare assunzione nella rete delle strutture alberghiere in vista della prossima stagione estiva".